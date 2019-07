Vídeo mostra crianças sendo abandonadas em rua após terem sido levadas por suspeitos durante assalto

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que três crianças são abandonadas em uma rua após circular por 10 quarteirões em posse de suspeitos. As vítimas tinham sido levadas durante um assalto que aconteceu na manhã desta segunda-feira (22), no Bairro José Walter, em Fortaleza.

Nas imagens é possível ver que um carro preto estaciona rapidamente próximo à calçada da Rua N e as três crianças descem do veículo assustadas. Segundo a polícia, um homem se disponibilizou a ajudar e levou as crianças até os responsáveis.

O crime

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem abordou um motorista pedindo socorro. Ao tentar ajudar, o condutor teve o veículo roubado. O suspeito fugiu do local com três sobrinhos do motorista dentro do carro. Eles só foram libertados dez quarterões após o local da abordagem.