Vídeo mostra assaltantes abordando motorista e passageiro para levar carro estacionado

Uma dupla armada roubou um carro na manhã desta segunda-feira (17) no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, e fugiu com o veículo. Os suspeitos abordaram o motorista e o passageiro do carro e obrigaram que as vítimas descessem do veículo. Câmeras de segurança registraram o crime.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o veículo estava estacionado na rua Miguel Calmon quando foi roubado. Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla se aproxima do veículo e aborda as vítimas, que descem em seguida do carro.

Ainda nas imagens, é possível ver uma das vítimas levantando as mãos.

O crime foi registrado no 9º Distrito Policial e transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). A Polícia Civil faz buscas para capturar os suspeitos e recuperar o veículo.