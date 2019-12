Vídeo mostra assaltante roubando mulher no momento em que ela estacionava carro no bairro Meireles

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento em que uma mulher foi assaltada enquanto estaciona o carro dela no bairro Meireles, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (12). O assalto aconteceu na rua Vicente Leite.

No vídeo, o assaltante, armado, desce de uma motocicleta, atravessa a rua e depois retorna em direção ao carro da vítima. O suspeito aproveita que os vidros do banco da frente do carro estão abertos e entra com parte do corpo. Ele foge em seguida tomando bolsa e outros pertences da mulher.

A Polícia Civil do Ceará informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial e que a polícia faz buscas para prender o autor do crime.