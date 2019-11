Vídeo mostra assaltante roubando carro de mulher no bairro Messejana; polícia recupera veículo

Um assaltante levou o carro de uma mulher em uma ação rápida no bairro Messejana, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a polícia, o veículo foi recuperado e restituído à vítima.

Câmeras de monitoramento de um prédio flagraram a ação do criminoso. Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher estaciona o veículo, desce dele e sai em direção a uma casa, então, o assaltante se aproxima, aponta uma arma de fogo e anuncia o assalto. Ele entra na casa, depois foge do local com a bolsa da vítima e a chave do carro. Em seguida, leva o veículo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o veículo da vítima foi encontrado na rua Vasco Ataíde, no mesmo bairro onde foi roubado, após o assaltante abandoná-lo. O caso será investigado pelo 6º Distrito Policial, onde foi registrado. A polícia faz buscas para capturar e prender o autor do crime.