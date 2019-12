Vídeo flagra motociclista roubando motorista em avenida do bairro Parangaba

A polícia está a procura de um motociclista suspeito de roubar um motorista na Avenida Dr. Silas Munguba, no bairro Parangaba, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (16).

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o suspeito com a moto estacionada ao lado do carro da vítima. Em alguns momentos ele coloca o braço para dentro do automóvel e recolhe alguns pertences do motorista e, em seguida, foge.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que investiga o roubo e pede para que a vítima compareça a unidade policial para registrar o fato e colaborar com as investigações, que já foram iniciadas pelo 5º Distrito Policial.