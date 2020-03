Vídeo flagra dupla assaltando mercantil no município de Pacatuba; suspeitos levaram R$ 2 mil

Uma dupla assaltou um mercantil na noite dessa quinta-feira (5), no bairro Jereissati, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação foi registrada por câmeras do estabelecimento. De acordo com o proprietário do comércio, os suspeitos, que fugiram após o roubo, chegaram em bicicletas e levaram cerca de R$ 2 mil. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.

No vídeo, é possível ver, primeiramente, a dupla chegando ao mercantil e anunciando o assalto. Em seguida, os suspeitos se dirigem às atendentes. Um dos assaltantes, então, se aproxima de uma funcionária e a vítima retira o dinheiro que estava no caixa, recolhendo-o em uma sacola plástica. Em um outro momento da filmagem, as imagens mostram o comparsa realizando a mesma ação com uma atendente, empunhando um objeto sob a camisa. Conforme o dono do estabelecimento, um deles estava armado.

Conforme o proprietário, o assalto aconteceu no horário de fechamento dos caixas, às 8 horas. Segundo ele, R$ 2.131 foram levados pela dupla. Desenganado, o comerciante informou também que outros assaltos já aconteceram no passado e que não irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) por acreditar que tal medida não surta efeito.

“A gente não vai perder tempo. Não adianta registrar um B.O.. Eu vou entregar para Deus. Acredito que irão cometer outros assaltos e espero que os estabelecimentos que irão ser roubados façam o procedimento necessário. Mas eu deixei pra lá”, disse o proprietário.

A Secretaria da Segurança informou que, apesar de não haver um registro de B.O., salientou o pedido da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para que o procedimento seja feito pela vítima em uma unidade policial, “para repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais.”