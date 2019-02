Vídeo flagra agressão de policial militar a mulher no Lagamar; assista

Um vídeo flagrou o momento em que um policial militar agride uma mulher, durante uma abordagem na Rua do Canal, no bairro Lagamar, em Fortaleza, na noite do último domingo (3). O caso é investigado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A assessoria de comunicação do órgão informou que "a PMCE está verificando a identificação dos policiais militares envolvidos na ocorrência, para que as devidas providências sejam tomadas".

O vídeo foi recebido pelo Sistema Verdes Mares nesta segunda-feira (4). Conforme testemunhas, estava sendo realizado um pré-Carnaval no local, quando a Polícia Militar chegou. Dois PMs aparecem nas imagens, e um deles teria chicoteado a jovem.

Vídeo flagra agressão de policial militar a mulher no Lagamar; assistahttps://t.co/eumWBdYLRK pic.twitter.com/DgwmIJCrcA — Diário do Nordeste (@diarioonline) 4 de fevereiro de 2019

A PMCE lamentou a agressão. "Informamos também que a Polícia Militar do Ceará não compactua com qualquer ação policial que vá de encontro aos direitos e garantias fundamentais do cidadão e que se pauta, dentre outros, pelo princípio da legalidade e da impessoalidade. Qualquer ação de seus membros que porventura destoe dessas diretrizes são repudiadas e devidamente apuradas por esta Corporação, ocasião em que é dado aos acusados a oportunidade do contraditório e ampla defesa", completa.