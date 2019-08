Vice-prefeito é autuado por receptação após polícia achar carga roubada dentro de terreno em Caucaia

A Polícia Civil autou dois homens em flagrante por receptação, entre eles, o vice-prefeito de Senador Sá, José Vilane Marques, nesta quarta-feira (31), em Caucaia. Em um terreno de propriedade do político foi encontrada uma carga roubada de 417 botijões de gás, avaliada em R$ 150 mil.

Após denúncias, os agentes de segurança conseguiram localizar a carga de botijões escondida dentro de um terreno onde fica uma propriedade de criação de porcos, no município de Caucaia. A carga tinha sido roubada no último dia 27 de julho. Um boletim de ocorrência foi registrado pela empresa proprietária da mercadoria.

Em depoimento, José Vilane, que também é comerciante, disse que o terreno onde a mercadoria foi encontrada é de sua propriedade, mas não soube informar como o material foi guardado lá. Ele informou que possui o terreno há um ano e que devido a reformas, o local está sem portão e com parte do muro aberto.

José Vilane foi liberado após o juiz do caso entender que as informações colhidas no depoimento não o relacionavam diretamente com os fatos apurados. Entretanto, o investigado deverá cumprir uma série de medidas cautelares em quais se destacam: pagamento de fiança no valor de R$ 4.990,00, proibição de se ausentar da cidade por mais de oito dias, sem devida autorização e ter que comparecer na delegacia mensalmente para justificar atividades.

Paulo Sérgio Domingos de Matos, o outro suspeito, que já possui 12 passagens pela polícia por roubo de carga, furtos, receptação e porte ilegal de arma de fogo foi abordado e preso por policiais na BR-222, suspeito de participar do roubo à carga.

Ele e toda a carga de 417 botijões foram encaminhados para Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).