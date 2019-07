Vice-prefeito de Santa Quitéria e irmão são levados a DP após polícia encontrar arma em carro

O vice-prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barroso, e o irmão dele foram abordados pela polícia e encaminhados à delegacia de Canindé, no domingo (7), após policiais encontrarem um revólver calibre 38 no veículo onde os dois estavam.

Segundo a delegacia de Canindé, onde foi registrado o caso, o irmão de Braguinha, como é conhecido o vice-prefeito, assumiu a propriedade da arma, porém, não tinha permissão para portá-la. O homem pagou fiança e foi liberado.

Ainda de acordo com a polícia, os dois foram encaminhados à delegacia após uma abordagem de rotina da polícia.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Santa Quitéria, mas as ligações não foram atendidas. Também foram feitas ligações para o número pessoal do vice-prefeito, mas o telefone estava desligado.