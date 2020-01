‘Vi que realmente ele ia me matar’, diz mulher refém de ex-marido que provocou acidente na BR-222

Sobrevivente da violência do ex-marido e de um acidente provocado por ele momentos após ela pular do carro em que os dois estavam, nesta quarta-feira (15), Maria de Fátima Xavier conta que o homem estava ameaçando de morte ela e a família caso a polícia fosse atrás dos dois, que trafegavam em fuga pela BR-222. O ex-marido sequestrou a mulher durante a madrugada, a tirando à força da casa dos pais, em Pentecoste, após ferir a sogra.

“Dentro do carro ele ia me batendo direto dizendo que se viesse polícia atrás ele ia me matar e se matar também. Vi que realmente ele ia me matar, porque ele não tirava a faca, me cortou na barriga, nos braços, em todo canto. Ameaçando."

"Aí quando eu vi a viatura pelo retrovisor, eu disse ‘eu vou morrer de qualquer jeito’, então resolvi pular do carro. Aí quando eu pulei, mais à frente, teve o acidente.” relata a mulher.

Entre São Gonçalo do Amarante e Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, a Fátima pulou do carro em movimento e sobreviveu. O homem morreu após invadir a contramão e colidir com outro veículo. Dois passageiros do outro carro também morreram.

A coragem para saltar do veículo veio após Fátima perceber uma viatura da polícia seguindo o carro deles, com as sirenes deligadas.

“Ela percebeu a viatura da polícia que tava atrás, mesmo estando com as sirenes desligadas, e acabou pulando do carro. Nisso, o rapaz continuou, e depois que percebeu que ela tinha saído do carro, tentou fazer uma conversão e entrou de forma brusca na contramão e colidiu com outro veículo, vindo a gerar três mortes. Ele acabou morrendo e duas pessoas que vinham de Fortaleza também vieram a óbito”, informou o delegado de Pentecoste, Vitor Piona.

Maria de Fátima e mãe foram socorridas em um hospital e já retornaram para casa.

Invasão e agressão

Por volta de 2h da madrugada, Francisco Valdeci Amorim da Silva, 50 anos, invadiu a casa dos pais de Fátima, em Pentecoste, e feriu à faca a mãe dela, uma idosa de 80 anos. Ele também ameaçou o sogro, de 90 anos, e uma sobrinha da ex-mulher. Fátima e o ex-marido chegaram a travar luta corporal. Depois disso, o homem saiu da residência levando a ex-mulher à força para o carro.

O casal estava separado há cerca de dois meses. Fátima saiu de casa e ficou escondida por um período na casa de uma irmã, em Fortaleza. Mais recentemente, voltou à casa dos pais para cuidar dos dois idosos.

“Eu jamais esperei que ele fosse invadir e realmente fazer o que ele tinha prometido: me matar e matar minha família”, disse.

Ela e o ex viveram juntos por cerca de seis anos, entre namoro e casamento. E não tinham filhos.

Durante o trajeto feito no carro sob ameaças, ele dizia que ela tinha que voltar para a casa dos dois.

“Dizia que era pra eu ir morar mais ele de novo, que não era pra eu ter saído de casa. Queria me levar pra casa de novo. Só que não tinha condições, foram dois anos de agressões, sofrimento, abuso, um monte de coisa. Ele não aceitou o término do relacionamento”, relatou.

Acidente

Três pessoas morreram no acidente. Entre elas o Francisco Amorim.

As outras duas vítimas estavam no carro atingido pelo ex-marido de Fátima, um veículo Fiat Siena. Motorista e passageira do banco dianteiro do Fiat morreram.

As vítimas eram de Itapipoca e estavam retornando do Aeroporto de Fortaleza, onde foram buscar a passageira do carro que não resistiu ao impacto da colisão.

Três pessoas estavam no banco traseiro, um casal com o filho. Os três ficaram feridos e foram socorridos a uma unidade hospitalar.