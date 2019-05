Vereador de Mauriti é preso dirigindo veículo com placas clonadas

O vereador Rangel Cartaxo foi preso na manhã desta quarta-feira (8) no município de Mauriti. Segundo a Polícia Militar, ele estava com um veículo com placas clonadas de inscrição da cidade de São Vicente Ferrer, em Pernambuco.

O proprietário do veículo de modelo Toyota Hilux estava recebendo multas aplicadas em Mauriti sem nunca ter trafegado no município, as informações foram repassadas pelo major L Rodrigues, comandante da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar.

A PM, após levantamentos, conseguiu localizar o veículo com as placas clonadas no município por sensores do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). O dono do carro, o vereador Rangel Caxtaxo, foi preso em flagrante.