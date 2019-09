Venezuelano tenta roubar notebook em casa de câmbio e é preso em flagrante no Bairro Meireles

Policiais do Batalhão Turístico (BPTUR) prenderam em flagrante, no último sábado (14), um venezuelano que tentou furtar um notebook, em uma casa de câmbio, localizada no bairro Meireles, em Fortaleza. O estrangeiro foi contido pelos funcionários do estabelecimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Juan Figueroa Romero, de 55 anos, entrou no estabelecimento, pegou o notebook e tentou fugir. Os policiais foram acionados para o local e prenderam o suspeito.

Juan Figueroa é natural da cidade de Maracaibo, na Venezuela, e reside em Fortaleza há cinco anos. O estrangeiro já possui antecedentes criminais no Ceará por furto.

Ele foi levado para o 2º Distrito Policial e autuado em flagrante por furto.