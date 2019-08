Venezuelano com 2 kg de cocaína escondidos em estrutura de mala é preso em Fortaleza

Um homem, de 47 anos, natural da Venezuela, foi preso tentando embarcar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com dois quilos de cocaína. O objetivo dele era chegar a Lisboa, em Portugal. O caso foi registrado no sábado (24), mas divulgado apenas nesta terça-feira (27) pela Polícia Federal.

Segundo a PF, a droga estava escondida no interior da estrutura metálica da mala do venezuelano. O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal no Ceará, onde foi autuado pelo crime de tráfico internacional de drogas.