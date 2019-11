Vendedor recebe envelope com notas falsas e é preso em Assaré, no Ceará

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), um vendedor ambulante no momento em que ele recebia uma entrega, via Correios, de um envelope contendo mil reais em notas falsas, em Assaré, no Ceará.

De acordo com a Polícia Federal, os agentes foram informados pelo setor de segurança dos Correios sobre a entrega da encomenda, que aconteceria em uma casa na cidade de Assaré, no interior do estado. O homem de 24 anos foi preso em flagrante. O pacote tinha mil reais divido em dez notas de R$ 100, todas falsas.

Ele foi levado para a delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, onde ficou detido.