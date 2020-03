Vendedor é executado por dois homens na Praia de Iracema

O vendedor e motoboy Wellington Francisco da Silva Albuquerque, de 40 anos, foi executado na Rua Dragão do Mar, próximo ao cruzamento com a Rua João Cordeiro, no bairro Praia de Iracema, na manhã desta sexta-feira (13).

Wellington estava caminhando na Rua João Cordeiro em direção à Dragão do Mar quando foi surpreendido por dois homens que seguiam em uma motocicleta. Antes mesmo de esboçar qualquer reação, a vítima foi atingida pelo garupeiro com um tiro na cabeça. Após cometer o crime, a dupla deixa o local em disparada, sem levar nada. O crime foi registrado por câmeras de segurança de residências da rua.

De acordo com relatos de parentes, Wellington não era envolvido com crimes e havia acabado de sair de casa para trabalhar quando oconteceu o crime. Ele era vendedor em uma loja de motos e ainda trabalhava como motoboy.

A vítima foi morta a tiros na Rua Dragão do Mar, próximo à Rua João Cordeiro, no Bairro Praia de Iracema Brenda Albuquerque

Os familiares, porém, não souberam responder se o vendedor teria se envolvido recentemente em alguma discussão. Ele deixou esposa e duas filhas,

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda a resposta.