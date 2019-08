Vendedor de comida é atropelado enquanto atravessava avenida, em Fortaleza

Um ciclista, vendedor de comida, foi atropelado por um carro na Avenida Augusto dos Anjos, na noite desta quinta-feira (1º), no Bairro Parangaba, em Fortaleza.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que a vítima, um senhor, com sinais de embriaguez, estava atravessando a rua bem devagar, quando foi atingido por um veículo modelo Renault Kwid, de cor branca. Ele sofreu uma pancada na região da cabeça e precisou ser socorrido para o Instituto Doutro José Frota. O condutor do veículo ficou no local e prestou esclarecimentos, além de pedir o socorro para a vítima.

Policiais que estavam em duas viaturas da Polícia Civil e que passavam pelo local no momento do acidente, auxiliaram no controle do tráfego para facilitar o trabalho dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).