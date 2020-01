Vendedor de biscoitos é morto a tiros em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (4) na avenida Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Gruta, em Aquiraz, na Grande Fortaleza. A vítima trabalhava perto do local do crime como vendedor de biscoitos.

Conforme a polícia, Carlos André da Silva Tavares, não possuía antecedentes criminais. Testemunhas informaram que um veículo passou pela avenida e iniciou um tiroteio contra um grupo de pessoas que estavam no local, momento em que a vítima foi atingida.

A polícia investiga a motivação do crime.