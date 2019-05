Vendedor ambulante é preso por agredir motorista de ônibus a pedradas em Fortaleza

Um vendedor ambulante de 23 anos foi preso por agredir um motorista de ônibus com pedradas na tarde desta quinta-feira (23), em Fortaleza. O caso foi registrado pelo 2º Distrito Policial, na Avenida Historiador Raimundo Girão, no Bairro Praia de Iracema.

A Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) afirmou por meio de nota que, o homem identificado como Bruno Bandeira dos Santos, atingiu o motorista a pedrada, após o funcionário pedir que ele cedesse o assento para uma idosa que havia entrado no coletivo. O agressor, de acordo com a SSPDS, já responde por tentativa de furto.



Desrespeito contra idoso

A polícia apurou com testemunhas que o homem entrou no ônibus e sentou em uma das cadeiras preferenciais na parte da frente do coletivo. Momentos depois, uma idosa também entrou no veículo e o suspeito se negou a ceder o assento para a mulher, vindo o cobrador a pedir que ele se levantasse. Diante do pedido, segundo a SSPDS, o vendedor passou a discutir com os funcionários e o motorista decidiu parar o ônibus. No ponto de ônibus seguinte, o homem aproveitou que as portas se abriram e desembarcou sem pagar a passagem. O motorista reclamou da atitude do homem, que pegou na rua pedaços de uma viga de concreto, com ferros e feriu o motorista na cabeça.



A SSPDS afirmou que o homem foi contido pelas pessoas, que chamaram a Polícia Militar. O suspeito foi conduzido por agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) para o 2° Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.



O motorista do ônibus ensanguentado recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passou por exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O caso segue em investigação pela delegacia distrital.