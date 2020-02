Veículos roubados são apreendidos em desmanche no bairro Presidente Kennedy

Sete motocicletas e um automóvel foram apreendidos em um desmanche de veículos situado na Rua Dom Maurício, no bairro Presidente Kennedy, nessa quinta-feira (6). Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os veículos foram encaminhados para o 10° Distrito Policial (DP). Uma dupla, que estava no local, conseguiu fugir ao escalar os telhados de residências da região.

Segundo a Polícia Militar, após a denúncia sobre um lugar onde funcionava um desmanche, uma equipe da corporação foi ao local. Lá, os agentes encontraram as motocicletas, o carro roubados e várias placas de motos, além de materiais que eram supostamente utilizados na clonagem de outros veículos.

A PMCE informou que os veículos apreendidos estão no 10° DP, no Bairro Antônio Bezerra.