Veículo da Enel é alvo de ataque incendiário na Barra do Ceará

Um carro da Enel Distribuição Ceará foi alvo de um ataque incendiário na Barra do Ceará, nesta quinta-feira (24).

Segundo a polícia, por volta de meio-dia, suspeitos armados renderam os funcionários que faziam manutenção em registros de energia de residências na rua Graça Aranha e levaram o veículo. Eles ainda chegaram a atear fogo no automóvel mas perceberam a aproximação de uma viatura da polícia e fugiram do local.

Antes que as chamas se espalhassem, os policias conseguiram controlar o fogo apenas com o extintor de incêndio do próprio carro. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida e fez o trabalho de rescaldo.

A polícia informou que faz buscas em uma comunidade para a qual os suspeitos teriam fugido após a ação na tentativa de capturá-los.

A Enel informou que já foram incendiados 11 veículos da empresa desde o início da onda de ataques criminosos no Ceará, que começou em 2 de janeiro deste ano. O episódio de hoje não foi contabilizado como ataque pela empresa.