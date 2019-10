Veículo com carga de madeira ilegal originária da Amazônia é apreendido em Tianguá

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) apreendeu nesta segunda-feira (14) um caminhão carregado de madeira ilegal da Amazônia, durante uma fiscalização no município de Tianguá, no norte do Ceará. O veículo, avaliado em R$ 700 mil, saiu de Mato Grosso e passou pelos estados do Pará, Maranhão e Piauí, antes de entrar no estado.

De acordo com a diretora de fiscalização da Semace, Carolina Braga, o documento apresentado no ato da abordagem estava sem assinaturas obrigatórias, além disso, havia divergência entre o volume que constava na guia e o que foi de fato constatado na fiscalização.

"Essa madeira é típica da Amazônia, vem da rota do norte do país e a gente tem observado nos últimos anos que essa é uma rota de entrada desse tipo de madeira que já vem pronta para o comércio varejista local", explica.

A Semace informou que atua na esfera administrativa e que após o levantamento dos documentos, deve enviar as informações para o Ministério Público de Tianguá, onde deve ser realizada a apuração das responsbilidades civil e penal pela carga.