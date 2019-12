Veículo capota, mata uma pessoa e deixa outras duas feridas em Granja

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o capotamento de um veículo, na cidade de Granja, a 300 km de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (2).



O automóvel de uma equipe de topografia que trabalha na região seguia pela rodovia CE-632 de Moraújo para Granja com três ocupantes, quando capotou sobre a pista. Segundo a polícia, o condutor do carro foi desviar de um cachorro na pista e perdeu o controle. O motorista não usava o cinto de segurança no momento do acidente.



Um dos ocupantes morreu no local. Um ferido foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, e outro, em estado grave, para o Hospital Santa Casa de Misericórdia em Sobral, distante 100 km do acidente, conforme informações da Polícia Militar.