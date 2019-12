Universitária vítima de atropelamento é sepultada em Iguatu, no Ceará

O corpo da universitária Jéssica Lopes, de 23 anos foi sepultado nesta segunda-feira (30), em Iguatu, no sul do Ceará. A jovem estava internada deste o sábado (21), após sofrer um atropelamento em Juazeiro do Norte.

Os parentes da vítima não quiseram falar com a imprensa, mas pediram rigor na investigação do caso, a identificação e punição do motorista que causou o acidente que vitimou a garota.

Acidente

A universitária estava na garupa de uma motocicleta pilotada pelo namorado dela, quando os dois foram atingidos por um carro. O namorado dela teve escoriações leves. De acordo com a PM, o motorista causador do acidente deixou o local sem prestar socorro. A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de identificar e prender o suspeito.