Uma tonelada de drogas é incinerada pela Polícia Federal em Aquiraz

A Polícia Federal realizou a incineração de mais de 1,1 tonelada de drogas na manhã desta quinta-feira (12), no município de Aquiraz, na Grande Fortaleza. Os entopercentes, apreendidos em ações policiais, foram incinerados em uma cerâmica.

Foram destruídos 665 quilos de cocaína, 411 quilos de maconha, 1.015 unidades de ecstasy e medicamentos, 41 quilos de haxixe, bicarbonato e pó branco.

Todo o trabalho foi observado por policiais federais lotados no Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Além dos agentes federais, a destruição das drogas contou com a presença de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária do estado do Ceará. Essa é a segunda incineração realizada pela PF no Ceará neste ano. Em março, foram incineradas mais de duas toneladas de drogas.