Uma pessoa morre em acidente entre dois caminhões e um carro em Morada Nova

Pelo menos uma pessoa morreu em um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio na BR-116, na noite desta segunda-feira (24), em Morada Nova, no Ceará.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o km 103 da rodovia foi totalmente interditado devido ao acidente. Não foi divulgada nenhuma informação da vítima nem sobre outros feridos.

O Corpo de Bombeiros e equipes do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram aciondas e já estão no local para auxiliar no socorro.