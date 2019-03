Último suspeito de assaltar lotérica em Pindoretama é preso

O último suspeito de participar de um assalto a uma casa lotérica em Pindoretama, ocorrido em março de 2018, foi preso nesta quinta-feira (28), dentro de um shopping em Maracanaú. Na época do crime, um grupo de criminosos invadiu o estabelecimento e manteve funcionárias e seus familiares como reféns.

Wesley Maciel da Silva, de 20 anos, estava com mandado de prisão preventiva em aberto por extorsão mediante sequestre contra os funcionários. Ele não tinha antecedentes criminais.

Também por meio de mandado de prisão, a Polícia Civil chegou até Tamer Gonçalves Maciel, de 26 anos, Alípio Campos Furtados Neto, 25, e Alyson Bernardo Ramos, 28. Tamer era funcionário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

As prisões foram efetuadas por equipes das Polícias Civil e Militar.

Relembre o caso

No dia 19 de março de 2018, o grupo teria ido até a casa da gerente da lotérica para pegar a chave do estabelecimento. Lá, eles mantiveram a vítima e os familiares dela como reféns até a finalização do assalto.

A gerente, no entanto, não estava com as chaves do estabelecimento, mas informou com quem estaria. Os suspeitos, então, se dirigiram até a casa de outra funcionária e pegaram o objeto. Ambas foram liberadas do cárcere privado após o grupo conseguir levar R$ 35 mil da casa lotérica