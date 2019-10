Troca de tiros termina com um criminoso morto em Aracati

Uma perseguição policial terminou com um criminoso morto, na noite desta quinta-feira (10), em Aracati, a 152 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, o homem identificado apenas como “Neilton”, junto com um adolescente de 17 anos, roubou uma motocicleta na localidade de Cajazeiras, zona rural do município.

Neilton estava em uma moto e o adolescente em outra, sendo uma delas roubada. A polícia deu ordem de parada e não foi atendida.

Arma e munições

Um dos fugitivos atirou contra os policiais, que revidaram. O homem foi lesionado e caiu da moto, enquanto o segundo suspeito foi abordado. O ferido, Neilton, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele os policiais encontraram um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas intactas.

O adolescente com quem foi achado uma arma falsa, foi levado para a Delegacia Regional de Aracati, onde foi registrado ato infracional por roubo. Os dois veículos foram apreendidos e um deles restituído ao proprietário.