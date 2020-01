Trio suspeito de tentar matar dois homens é preso em Banabuiú

Três homens foram presos na última quinta-feira (16), em Banabuiú, no interior do Ceará, suspeitos de participarem da tentativa de homicídio a dois homens em setembro de 2019, na mesma cidade.

Segundo as investigações, os envolvidos fazem parte de um grupo criminoso que atua na região. Os dois alvos foram atingidos a balas, mas foram socorridos. O crime foi motivado por dívida de drogas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), os capturados são identificados como Francisco Edeilson Pereira Nobre (28), conhecido por “Lorim”, com antecedentes criminais por latrocínio, direção perigosa, dano, homicídio doloso, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo; Antônio Wemerson de Moura Bezerra (20), o “Poiterim”, com antecedentes criminais por homicídio doloso, crime contra a paz pública, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, e Darlan Oliveira da Silva (23), o “Tolete”, com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas.

Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária. Um outro envolvido já foi identificado pela polícia, que segue nas buscas.