Trio suspeito de assaltos utilizando Kombi é capturado na Região Metropolitana

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de praticar roubos com o uso de um veículo modelo Kombi.

Segundo a Polícia, o grupo foi detido na manhã desta quinta-feira (28), em Acarape, Região Metropolitana de Fortaleza após o roubo de uma motocicleta na localidade de Pau Branco.

O trio é suspeito de realizar uma série de assaltos nos municípios de Itaitinga, Guaiúba e Acarape.

Antes dos crimes, os três suspeitos assaltaram três mulheres que estavam em uma calçada, no bairro Jabuti, em Itaitinga. A ação foi filmada por uma câmera interna de segurança.

Os policiais militares viram as imagens do delito e passaram a investigar e realizar buscas que culminaram na localização do veículo utilizado nos roubos. Ao fazer uma abordagem, os agentes encontraram uma motocicleta dentro da Kombi, além de produtos originados a partir de outras ações criminosas. Os três foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Redenção.

Os dois adultos, identificados como Matheus Façanha Lima, de 22 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça; e Edy Robson Nascimento Almeida, 26 anos, sem antecedentes, foram presos e autuados por roubo e corrupção de menor.

O adolescente foi autuado por ato infracional semelhante ao crime de roubo. A Polícia Civil segue investigando outros delitos cometidos pelo trio.