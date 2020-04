Trio rouba carro de motorista de aplicativo e troca tiros com a polícia durante fuga em Fortaleza 

Três homens suspeitos de roubar o veículo de um motorista de aplicativo e tentar matar um adolescente no bairro Genibaú, em Fortaleza, trocaram tiros com policiais militares durante perseguição, nesta quinta-feira (2). O trio ficou ferido e foi levado a uma unidade hospitalar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trio solicitou uma corrida no aplicativo e, durante o trajeto, roubou o carro do motorista. Depois, foram até uma outra rua do mesmo bairro e atiraram contra um adolescente de 17 anos. Os tiros atingiram ainda um idoso de 64 anos. As vítimas foram socorridas.

Durante a fuga, o veículo foi identificado no bairro Couto Fernandes pelo Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). Os suspeitos foram abordados por policiais e houve troca de tiros. Os três foram atingidos. Um dos criminosos, mesmo ferido, tentou fugir a pé, mas foi capturado.

Um revólver calibre 38 foi apreendido.

O caso está sendo investigado pelo 32° Distrito Policial, no bairro Granja Lisboa.