Trio que pretendia matar integrantes de facção rival é capturado

Dois homens e um adolescente de 17 anos foram capturados com armas após um tiroteio no bairro Serviluz, na madrugada desta sexta-feira (26). Conforme a Polícia, os suspeitos pretendiam matar inimigos da área.

Por volta de uma hora da manhã, a Polícia recebeu uma denuncia que três homens, em um veículo de modelo Classic, estavam efetuando vários disparos no bairro Serviluz. De acordo com o major De Paula, a Força Tática do 8º BPM encontrou os suspeitos na Avenida Abolição, sentido Praia de Iracema.

No veículo foram encontrados duas armas de fogo com munições intactas e deflagradas. Os suspeitos Francisco José Sousa, 26, Matheus do Santos Ramos, 20, foram encaminhados para a Delegacia Plantonista, onde foram atuados no Estatuto do Desarmamento, e o adolescente foi para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Segundo o major, os suspeitos pretendiam assassinar inimigos da área do Serviluz, localidade da qual foram expulsos. Durante o tiroteio, ninguém foi ferido.