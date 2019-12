Trio que faz ataques a bancos fica ferido em tiroteio na BR-116, em Messejana

Três suspeitos ficaram gravemente feridos em tiroteio ao ser interceptados quando seguiam de carro na BR-116, em Messejana, no início da tarde desta terça-feira (3). Segundo a polícia, o trio é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que assalta bancos no interior do Ceará e já estava sendo seguido.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos atiraram contra as viaturas após serem abordados. Eles saíam da capital em direção a cidade de São João do Jaguaribe, no Ceará, onde se reuniriam com outros membros do bando. Três pistolas foram apreendidas.

Vídeos

Em um vídeo a que a reportagem teve acesso, é possível ver o momento em que os suspeitos trocam tiros com a polícia. Um morador filma a partir de uma casa o carro dos criminosos parado na pista, com policiais na lateral da via. Mais de 20 tiros são disparados. Outro vídeo mostra o trânsito congestionado depois do tiroteio. Motoristas desviam de viaturas e do carro dos suspeitos, que ficou com marcas de balas em uma das faixas da rodovia.

A polícia fez vistoria no carro que os suspeitos estavam, e encontrou uma mala com roupas sujas de sangue. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Batalhão de Divisas foram ao local para atender a ocorrência. O veículo que estava com os suspeitos foi apreendido.