Trio morre após entrar em confronto com a polícia em Morada Nova; armas e drogas são apreendidas

Um confronto entre polícia e suspeitos acabou com três homens mortos na cidade de Morada Nova, neste sábado (11). Armas de fogo e drogas foram apreendidas com as vítimas, segundo a polícia.

Policiais do Comando Tático Rural (Cotar) receberam informações sobre homens armados em um sítio localizado no distrito de Pedra da Mesa, e foram ao local. Chegando lá, houve troca de tiros e Weverson Wendallo Patricio Duarte (27), João Paulo do Nascimento (18) e José Rômulo Duarte (21) foram mortos.

Os suspeitos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos, de acordo com informações da polícia.

Três revólveres calibre 38 foram apreendidos no local, além de 745 gramas de maconha.

O material foi levado para a Delegacia Regional de Russas, onde foi realizado um procedimento sobre o caso.