Trio furta produtos de loja de informática no bairro Aldeota; veja vídeo

Um trio furtou, na madrugada desta segunda-feira (13), uma loja de informática situada na rua José Lourenço, no bairro Aldeota, em Fortaleza, após arrombar e invadir o local. Por meio de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, é possível ver a ação criminosa. O proprietário informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, mas só chegou após a fuga do grupo.

As primeiras imagens do furto mostram duas das pessoas arrombando a porta do local com um alicate e, segundo o dono do estabelecimento, com um pé de cabra, para entrar. Já dentro, o grupo saqueia a loja. Posteriormente, o trio foge, com caixas e outros objetos. De acordo com o proprietário, a PMCE foi acionada após o alarme do lugar ser acionado e ele assistir ao crime por meio do sistema de videomonitoramento.

O proprietário afirmou que essa é a primeira vez que sua loja é furtada e disse também que ainda não foi a uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). A vítima informou que ainda está fazendo um levantamento sobre todos os produtos que foram furtados, mas já estima um prejuízo em torno de R$ 5 mil.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por sua vez, informou que o registro sobre o furto pode ser feito por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), que cobre todo o Estado do Ceará, “em qualquer horário do dia ou da noite.” A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso, por meio do 2º Distrito Policial (Meireles). De acordo ainda com a SSPDS, informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas por meio dos números 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança ou pelo telefone (85) 3101-1344, do 2º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos, conforme o Órgão.