Trio finge ser passageiro e assalta ônibus no Benfica

Dois homens foram presos e uma adolescente apreendida após fingirem ser passageiros para assaltar um ônibus na avenida José Bastos, no bairro Benfica, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, o trio estava armado com faca e uma arma de fogo falsa quando rendeu cerca de 30 ocupantes de um veículo que faz a linha Siqueira-José Bastos, por volta das 20h50. A mesma linha foi assaltada há pouco mais de dois meses e um passageiro foi esfaqueado ao reagir a ação.

De acordo com uma das vítimas, após recolherem os pertences das pessoas o trio desceu do veículo no cruzamento da rua Padre Cícero com a avenida José Bastos. A polícia foi acionada e fez buscas na região.

Os suspeitos identificados como Wagner Willy Cruz Pereira, de 24 anos, Alisson de Souza, de 27 anos e uma jovem de 17 anos foram capturados por policiais do motopatrulhamento do 18º Batalhão em uma praça na avenida Jovita Feitosa, no Parque Araxá.

Os suspeitos estavam com as armas usadas no crime e os pertences das vítimas, que foram recuperados. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).