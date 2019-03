Trio é preso suspeito de roubar bicicletas no Centro

Três homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento no roubo de duas bicicletas na Avenida Dom Manuel, no Centro de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (25).

De acordo com a polícia, um casal trafegava na avenida quando foram abordados por dois dos suspeitos, que assaltaram as vítimas e levaram duas bicicletas, entre elas uma valiada em cerca de R$ 900.

A 1ª Companhia do 5º Batalhão da PM localizou uma das bicicletas na comunidade do Oitão Preto, no Bairro Moura Brasil. Na ocasião, os policiais conseguiram prender José Silva Reis, que teria comprado o veículo. A outra bicicleta não foi localizada.

Já Francisco Auricélio de Sousa Silva e Francisco Jonathan do Nascimento, que foram reconhecidos pelas vítimas como autores do assalto, foram capturados pela equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Os três suspeitos foram encaminhados para o 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários, onde foram autuados pelos crimes.

A PM localizou uma das bicicletas na comunidade do Oitão Preto, no Bairro Moura Brasil. Foto: Rafaela Duarte