Trio é preso suspeito de assaltar casa no bairro Varjota, em Fortaleza

Três homens foram presos após assaltar uma família no bairro Varjota, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (13). Horas antes, os suspeitos haviam roubado um carro no bairro Joaquim Távora.

Segundo uma das vítimas do assalto à casa, que preferiu não se identificar, ela e um familiar estavam descendo do carro, na garagem, quando foram abordados por dois suspeitos. A vítima contou que tentou fechar a porta da garagem, mas os suspeitos fizeram disparos com a arma de fogo para ameaçá-la.

Os suspeitos roubaram carteiras, relógios e uma quantia em dinheiro. Eles fugiram com a ajuda de um veículo que estava na esquina da casa, ainda de acordo com a vítima. O carro havia sido roubado em outra ação criminosa, o que auxiliou na identificação e captura dos homens.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as duas denúncias de roubo indicavam suspeitos com as mesmas características. Por volta de 22h, a polícia localizou os três suspeitos no veículo que havia sido roubado no cruzamento entre a Rua Prisco Bezerra e a Avenida Engenheiro Alberto Sá. Um dos homens fugiu, mas foi capturado por outra composição da Polícia Militar, próximo ao local da abordagem policial.

Dentro do veículo, foram encontrados os objetos roubados, como um celular, cartões de créditos, documentos e carteiras.

José Erisvaldo do Nascimente, de 33 anos, Denilson Souza, de 18 anos, e Thiago Oliveira, de 22, foram encaminhados ao 34° Distrito Policial e autuados em flagrante por roubo majorado. José Erisvaldo tem passagens na polícia por receptação e crime contra a fé pública. Thiago tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio.

Os bens encontrados foram restituídos aos proprietários. As investigações seguem em andamento para capturas outros participantes dessas ações criminosas, ainda segundo a SSPDS.