Trio é preso em Fortaleza suspeito de roubar carga com mais de 200 frangos vivos

Três homens foram presos nesta quinta-feira (26) no bairro Montese, suspeitos de roubar uma carga de frangos vivos no dia 20 de dezembro em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. As prisões aconteceram durante uma abordagem feita com auxílio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após os levantamentos policiais, os agentes chegaram até os veículos utilizados pelo trio. Eles estavam em via pública, no bairro Montese a bordo dos veículos. Após serem indagados sobre o crime, dois deles confessaram participação e informaram o paradeiro da carga roubada.

Os agentes levaram o trio para dois matadouros localizados no Conjunto Rosalina, no bairro Passaré. No primeiro deles, foram encontrados 168 frangos. Já no segundo, a Polícia Civil apreendeu outros 36 animais, além de 12 caixas de cerveja de procedência suspeita.

Os homens foram foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), e autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa. Todo o material apreendido foi levado para a DRFVC.