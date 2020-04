Trio é perseguido pela polícia após roubo, causa acidente e é preso no bairro Cambeba

Três homens foram presos após uma perseguição policial que terminou em um acidente de trânsito na manhã deta quarta-feira (8), no bairro Cambeba, em Fortaleza. O trio é suspeito de roubar um estabelecimento comercial situado no bairro Messejna. Com eles foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro, bebidas, arma e munição.

Segundo a polícia, após receber informações do roubo por meio de uma denúnica, agentes realizaram buscas na região e localizaram um veículo com as mesmas características que foram repassadas na denúncia e resolveram fazer a abordagem, condudo, ao ver a aproximação, o os homens fugiram e foram perseguidos pelos pociais.

Objetos como celulares, bebidas e dinheiro foram apreendidos, além de arma e munição Foto: Secretaria da Segurança Pública

O carro deles só parou quando colidiu com outros veículos em um cruzamento do bairro Cambeba. Um deles foi capturado ainda no local. Outros dois correram para uma área de vegetação, mas foram detidos com a ajuda de uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Todos foram levados presos para o 35° Distrito Policial e autuados em flagrante por roubo e associação criminosa. Por ter apresentado documento falso, um dos suspeitos também vai responder pelo crime de falsa identidade.