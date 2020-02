Trio é identificado trafegando em carro roubado no Bairro Antônio Bezerra; vídeo

Três suspeitos foram capturados, nesta quinta-feira (13), trafegando em um veículo furtado no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O veículo foi identificado pelos operadores do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no automóvel havia dois homens maiores de idade, com passagem pela polícia por roubo, e um adolescente de 14 anos, que responde por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.

A descrição do carro foi associada a uma denúncia de furto e as equipes identificaram o veículo trafegando pelo Bairro Antônio Bezerra. O flagrante foi realizado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Os suspeitos foram autuados por receptação. A dupla maior de idade também foi indiciada por corrupção de menor. A Polícia Civil investiga se o trio é o autor do furto de veículo.