Trio é capturado com maconha em quarto de hotel, em Sobral

Dois homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido com maconha dentro de um quarto de hotel no município de Sobral, na Região Norte do Ceará, na última terça-feira (21). Um deles tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), Emanuel Carlos Pinheiro de Oliveira Filho, 23 anos, Francisco Wellington da Silva, 20 anos, e o adolescente são suspeitos de traficar drogas na região. Dentro do quarto em que eles estavam, policiais militares encontraram uma quantidade de maconha e dinheiro em espécie.

Depois de capturar os suspeitos, os agentes foram até a casa do adolescente, no bairro Dom José, onde encontraram mais sete quilos de maconha escondidos dentro de um guarda-roupa.

Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas - no caso do adolescente, foi instaurado um ato infracional análogo ao crime.

Os agentes de segurança identificaram que Emanuel Carlos já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. O adolescente também já respondia a um outro ato infracional por tráfico de drogas.