Trio é capturado com arma, munições e aparelho bloqueador de localização na BR-116

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam dois homens e apreenderam um adolescente durante uma fiscalização na BR-116, no Eusébio, na manhã desta sexta-feira (5). O trio trafegava na rodovia com um carro roubado, arma, munições e um aparelho bloqueador de sinal de localização.

Segundo a PRF, os três suspeitos foram abordados no km 19 da rodovia federal. Após a verificação, os agentes encontraram um registro de roubo do veículo modelo HB-20.

Dentro do automóvel, foram encontrados uma arma de fogo calibre 38, seis munições intactas e um Jammer, aparelho que cria sinal capaz de interromper a frequência do rastreador impedindo o sinal de localização do veículo seja .

Os dois homens, que não tiveram a identidade divulgada e o adolescente de 16 anos foram conduzidos à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, que ficou responsável pelo prosseguimento da ocorrência.