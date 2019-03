Trio é capturado com arma e drogas no Bom Jardim 

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos, nesta quinta-feira (14), com arma e drogas na Comunidade 7 de Setembro, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado um ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O homem, identificado com Francisco Wilson Bezerra do Nascimento, de 20 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

O trio foi capturado após a PM receber uma denúncia anônima sobre três homens que estavam cometendo crimes na região. Os policiais que faziam o patrulhamento no local avistaram dois adolescentes saindo de uma residência na Comunidade e deram voz de parada. Durante a revista, seis pedras de crack foram encontradas com um deles, o mais novo, de 14 anos. O outro tem 15 anos. Nenhum tem passagem pela polícia.

Depois de um tempo, Francisco Wilson também saiu da mesma residência e foi abordado pelos policiais. Como foram encontradas pedras de crack com um dos adolescentes, os policiais resolveram revistar a residência. Lá, os PMs encontraram uma espingarda e um cartucho calibre 28. Francisco Wilson assumiu a posse da arma e foi preso em flagrante. Ele já respondia a um processo criminal por roubo