Trio do Comando Vermelho é capturado durante operação na Barra do Ceará

Três membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos, na manhã desta sexta-feira (15), na Comunidade Riacho Doce, na Barra do Ceará. Os capturados foram identificados como Francisco José do Nascimento Lima Júnior, de 25 anos; Cassiano da Silva Almeida, 25; e Eduardo Aristides de Souza, 25.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com eles, policiais apreenderam 130 gramas de maconha, balança de precisão e aparelhos celulares. O delegado Rodrigo Jataí, da 8ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que o trio atua nos crimes de tráfico de drogas e homicídios na comunidade do Riacho Doce e adjacências.

“Além de cumprirmos os mandados de prisão solicitados, decorrentes de uma investigação nossa, autuamos os três indivíduos em flagrante por tráfico de drogas e por integrarem associação criminosa. Nossas ações na região continuam a fim de desarticular o esquema criminoso existente”, ressaltou o delegado.

Cassiano e Eduardo são suspeitos de matar um jovem identificado como Lucas Natanael Ferreira da Silva, de 18 anos, morto em outubro do ano passado, a facadas. O corpo de Lucas foi encontrado dentro de um carrinho de reciclagem, no bairro Vila Velha.