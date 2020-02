Trio assalta distribuidora de bebidas e leva fardos de cerveja, na Jurema

Três suspeitos assaltaram uma distribuidora de bebidas por volta de 10h desta sexta-feira (21), na Jurema, em Caucaia. Os criminosos levaram fardos de cerveja e documentos de um cliente que estava no local. Um vídeo de câmeras de segurança registraram o crime.

O proprietário do comércio, que preferiu não ser identificado, confirmou que o grupo chegou armado. Os suspeitos abordaram as pessoas no local e tentaram invadir o depósito, que é cercado com grades.

O dono conseguiu acionar o alarme e o grupo fugiu em um carro que dava apoio à ação.

Segundo o proprietário, ninguém ficou ferido. A vítima deve registrar um boletim de ocorrência sobre o caso ainda nesta sexta.