Trio acusado de cortar partes do corpo de homem e exibir é condenado

Três acusados de torturar e depois assassinar a tiros um homem foram condenados pela Justiça do Ceará por homicídio triplamente qualificado, e deverão cumprir pena de 19, 16 e 18 anos. O crime aconteceu no dia 29 de outubro de 2011, na rua Lucas Francisco Antônio, no bairro Edson Queiroz.

A vítima, Thiago Salatiel da Silva, antes de ser morta com vários tiros, foi submetida a uma sessão de tortura e teve partes de membros cortados. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), os réus depois efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, os acusados exibiram as partes cortadas da vítima para todos da região.

De acordo com investigações da polícia, Thiago Salatiel havia roubado, meses antes do crime, uma grande quantia de dinheiro e de drogas de um traficante da região e não repassou uma parte para um comparsa, o réu Marcus Vinício Mateus da Silva, que planejou o roubo.

No dia do crime, segundo o MPCE, a vítima estava dentro de casa quando outro réu, Francisco Douglas Alves de Lima, o chamou para consumir drogas. Entretanto, o acusado levou Thiago Salatiel para uma emboscada, onde estavam Valdinei Sousa Silva e um adolescente.