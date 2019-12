Tribunal de Justiça convoca 30 juízes substitutos em janeiro de 2020, no Ceará

Cerca de 30 juízes substitutos aprovados no concurso finalizado em agosto deste ano serão convocados pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em 2020. A previsão é que, após a entrega da documentação, os novos magistrados tomem posse ainda em fevereiro, durante sessão do Tribunal Pleno.

Segundo o TJCE, antes de entrar em exercício, os 30 juízes substitutos vão participar do Curso de Formação na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), que terá duração de três meses, e com início programado para março de 2020.

“Estes novos magistrados chegarão como reforço oportuno num momento crucial para o Tribunal, pois teremos um 2020 desafiador, onde nossa meta é superar os bons resultados de produtividade que tivemos em 2019. Com 30 vagas de juízes preenchidas no Interior e com a implementação do projeto de modernização do Judiciário cearense, temos um cenário propício para alcançarmos essa meta”, comenta o presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo.

Os 30 novos juízes vão iniciar as carreiras como titulares de comarcas sede de entrância inicial. A convocação segue o cronograma da seleção previsto pelo TJCE.

Seleção

Conforme o TJCE, a seleção dos juízes substitutos aconteceu neste ano e ofereceu 50 vagas, incluindo três reservadas a pessoas com deficiência e 10 para candidatos negros.

A seleção foi composta das seguintes etapas: prova objetiva; prova discursiva; inscrição definitiva (sindicância da vida pregressa e investigação social, exames de sanidade física e mental, e psicotécnico); prova oral; e avaliação de títulos. O resultado foi divulgado em agosto. O TJCE ainda não tem data definida para a convocação dos outros 20 magistrados aprovados no certame.