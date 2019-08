Três tiros atingem jovem de 15 anos que correu para fugir de homem que a abordou em rua do Siqueira

Três tiros atingiram uma adolescente de 15 anos que correu para fugir de um homem que a abordou na Rua J, no Parque São Bento, no Bairro Siqueira, na noite desta segunda-feira (26).

Testemunhas afirmam que antes de atirar, o suspeito questionou a jovem sobre o que ela estava fazendo naquele local e perguntou se ela era de alguma facção criminosa.

A garota foi atingida na bochecha, no braço e no tórax. Ela foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde dela é delicado.

Uma viatura foi acionada para o local, mas não conseguiu identificar o suspeito, que fugiu. A motivação do crime será investigada.