Três suspeitos são mortos em confronto com a Polícia Militar em Icapuí

Três suspeitos foram mortos em um confronto com policiais militares do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), no Município de Icapuí, na madrugada deste domingo (19). Uma comparsa do trio foi presa e armas apreendidas, inclusive um fuzil.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informações davam conta que autores de diversos crimes na região estavam escondidos em uma residência. Na troca de tiros com os PMs, os três homens, ainda não identificados, foram baleados. Eles chegaram a ser levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

Na residência onde o trio estava escondido, foi presa Uerilania Cabral de Souza, de 22 anos, que já tinha passagem pela Polícia por tráfico de drogas. Desta vez, ela foi autuada na Delegacia Regional de Aracati, da Polícia Civil, pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa.

No local, foram apreendidos um fuzil 7.62 com três munições, um revólver calibre 32 com seis munições e um simulacro de pistola. O material também foi levado para a Delegacia.