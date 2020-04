Três suspeitos de planejar assalto a empresário em Aracati morrem em confronto com a polícia

Integrantes de um grupo criminoso suspeito de planejar um roubo contra um empresário em Aracati morreram após trocarem tiros com policiais militares na noite desta quarta-feira (1°). Dois PMs ficaram feridos na ação.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma guarnição do Comando Tático Rural (Cotar) recebeu a denúncia de que um grupo vindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, planejava realizar um assalto no município. Os suspeitos foram identificados pelos policiais e houve troca de tiros.

Luis Alexandre Neto, de 35 anos, Paulo Breno Farias do Nascimento, de 26 anos e Ítalo Paulo Cardoso dos Santos, de 27 anos morreram em confronto com os agentes. Os PMs feridos receberam atendimento médico e apresentam estado de saúde estável.

Com o trio foram encontrados dois celulares, duas pistolas, munição, um colete com placas artesanais e ferramentas, como pé-de-cabra, chaves de fendas e lacres plásticos.

A Delegacia Regional de Aracati recolheu o material e conduz as investigações do caso.